На Черниговщине полицейского задержали за торговлю оружием

В Черниговской области правоохранители разоблачили работника полиции, который на организовал незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на официальном сайте областной прокуратуры.

Как отмечается, во время задержания и проведения обыска по месту жительства у него обнаружили 2 пистолета Макарова, 2 пистолета Марголина, 1 пистолет ТТ, а также 164 штуки патронов.

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"Также обыски проведены по месту жительства еще трех установленных следствием лиц, причастных к незаконному сбыту огнестрельного оружия, по результатам которых было обнаружено и изъято более сотни различных частей огнестрельного нарезного оружия, арсенал холодного оружия, а также более десятка охотничьих ружей и боеприпасов к ним без соответствующих разрешительных документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Все изъятое оружие направлено на экспертизу.

Напомним, в Днепропетровской области полицейский торговал оружием и наркотиками из комнаты вещественных доказательств районного отделения полиции.

Источник: korrespondent.net