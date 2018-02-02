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02. 02. 2018

В США призывают власти Украины расследовать угрозы убийства Гужвы

Международный Комитет по защите журналистов (CPJ) с офисом в Нью-Йорке призвал власти Украины расследовать угрозы убийства в отношении Игоря Гужвы. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила пресс-служба Комитета по защите журналистов.

В Комитете отметили, что ситуация главного редактора новостного сайта Страна.ua вызывает тревогу.

"Мы обеспокоены тем, что редактор Игорь Гужва был вынужден покинуть Украину, потому что он потерял уверенность в способности или желании своего правительства обеспечить его безопасность", - сказала координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова.

"Критика власти не является поводом для того, чтобы журналист был уязвимым для преследования или нападений", - добавила она.

Игорь Гужва бежал в Австрию после получения множества угроз в свой адрес и на фоне "беспрецедентного давления со стороны украинских властей", как было сказано в его заявлении.

Он рассказал, что решил бежать после того, как украинские правоохранительные органы проигнорировали несколько просьб о расследовании угроз против него. Гужва добавил, что другие журналисты из его издания также получали угрозы.

В свою очередь пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил CPJ, что он не знал о каких-либо просьбах или обращениях Гужвы. Он также обвинил главного редактора в том, что он является российским "информационным агентом влияния".

Администрация президента Украины не дала незамедлительного ответа на просьбу Комитета по защите журналистов прокомментировать ситуацию.

Как сообщалось, издание Страна.ua в обращении к президенту Украины заявила о том, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей".

Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Австрийские власти уже выдали главреду документ о пребывании в стране.

Напомним, Игоря Гужву обвиняли в вымогательстве. Народный депутат от фракции Радикальная партия Дмитрий Линько заявил, что редакция интернет-издания Страна.ua требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.

Источник: korrespondent.net

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