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02. 02. 2018

ВСУ взяли под контроль поселок в Луганской области – волонтер

Украинские военные освободили поселок Катериновка Луганской области. Об этом в пятницу, 2 февраля, на своей странице в соцсети Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Жилой поселок Катериновка Луганской области наш! Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно", – написал он.

Волонтер добавил, что все было сделано согласно Минским договоренностям.

"Весь поселок под полным контролем Украины. Где теперь находятся наши передовые позиции, писать не стоит. Но поселок теперь весь наш", – добавил Мысягин.

Напомним, 31 января 2018 года Вооруженные силы Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Луганской области, которое находится в "серой зоне" на линии разграничения.

Источник: korrespondent.net

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