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01. 02. 2018

Минчанина, сбросившего собаку с 5-го этажа, арестовали на 3 месяца

Минчанин, который сильно избил и сбросил собаку с пятого этажа, получил максимально возможное наказание, предусмотренное ч.1 ст. 339−1 УК, - три месяца ареста. Также он будет принудительно лечиться от алкоголизма по месту отбывания наказания, сообщили в суде Московского района Минска.

Суд признал 30-летнего мужчину в жестоком обращении с животным, совершенном из хулиганских побуждений, которое повлекло его гибель. Как ранее сообщал Телеграф, в октябре 2017 года минчанин в пьяном состоянии избил собаку и выбросил в окно квартиры на пятом этаже, в результате чего она погибла.
 
Погибшая собака жила в квартире матери супруги преступника. Находясь в гостях и в нетрезвом состоянии, мужчина решил выгулять животное. Однако собака начала сопротивляться, что и вызвало агрессию осужденного. Он начал избивать животное. Собаку попыталась защитить вышедшая на шум соседка, но мужчина бросился на нее, и женщина была вынуждена спрятаться в своей квартире.
 
После этого пьяный мужчина отнес собаку на балкон и сбросил ее с пятого этажа. От полученных травм бедное животное скончалось на месте. В это время соседи вызвали милицию, и мужчину увезли в Московское РУВД.
 
Позднее минчанин, сбросивший собаку с балкона, раскаялся в содеянном.
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