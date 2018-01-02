Минздрав: "тунеядцы" не будут возмещать затраты на медпомощь

В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медицинским услугам. Об этом 1 февраля заявил министр здравоохранения Валерий Малашко, комментируя возможное возмещение затрат на здравоохранение «тунеядцами».
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В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медицинским услугам. Об этом 1 февраля заявил министр здравоохранения Валерий Малашко, комментируя возможное возмещение затрат на здравоохранение «тунеядцами».
Как обидеть женщину?
1. Дождитесь, когда она закончит свое получасовое подбирать одежду и оденется.
2. Спросите: "Ты серьёзно в этом пойдёшь?"
3. Бегите.