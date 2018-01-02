Минздрав: "тунеядцы" не будут возмещать затраты на медпомощь

В Беларуси по-прежнему будет обеспечен равный доступ для всех граждан к медицинским услугам. Об этом 1 февраля заявил министр здравоохранения Валерий Малашко, комментируя возможное возмещение затрат на здравоохранение «тунеядцами».

25 января президент Беларуси Александр Лукашенко официально отменил сбор с тунеядцев, подписав соответствующий документ - декрет №1 . Вместо него трудоспособные неработающие граждане будут в 100-процентном объеме возмещать затраты на оказание ряда услуг, субсидируемых государством. Пока неизвестно, за какие именно услуги им придется платить по полной стоимости. Читайте также: Костевич: у «тунеядцев» есть год, чтобы поменять свой статус Валерий Малашко заявил, что речь о возмещении затрат на медицинскую помощь не идет: Минздрав обязан обеспечить равный доступ для всех граждан к медицинским услугам и оказанию медпомощи. «Это задача и социальной политики, и президент об этом не раз говорил», - добавил он. Также руководитель Минздрава рассказала, что в этом году они уделят особое внимание доступности диагностических услуг для жителей сельских населенных пунктов. По его словам, платные услуги для сельчан должны стать исключением. Еще Валерий Малашко предложил рассмотреть вопрос об организации на предприятиях единого дня диспансеризации, пишет БелТА