Белорусский автобус попал в ДТП под Смоленском: пострадали 7 человек

Рано утром 2 февраля пассажирский автобус "Минсктранса", который ехал из Минска в Москву, попал в серьезное ДТП на территории Смоленской области. После столкновения с грузовиком Peugeot Boxer рейсовый автобус оказался в кювете, 7 пассажиров пострадали.

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Дорожная авария с участием белорусского автобуса, следовавшего из Минска в Москву, произошло около четырех часов утра 2 февраля на федеральной трассе М-1 в Смоленской области.

Очевидцы утверждают, что авария произошла по вине водителя Peugeot Boxer. По их словам, возле населенного пункта Ковши фургон выехал на встречку, где врезался в автобус с белорусскими номерами, в котором ехали 19 пассажиров. От удара тот вылетел в кювет и перевернулся.

В управлении ГИБДД по Смоленской области сообщили, что в ДТП пострадали 7 человек, некоторых из них доставили в больницу.

Проезжавший мимо автомобилист снял последствия аварии на камеру: