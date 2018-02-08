Фургон въехал в толпу пешеходов в Шанхае

В Шанхае водитель фургона въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия пострадали 18 человек, сообщает Синьхуа.

Автофургон выехал на тротуар перед кофейней Starbucks в туристическом центре Шанхая – в районе Хуангпу. После столкновения с оградой кофейни он загорелся.

Восемнадцать человек пострадали и были госпитализированы. Три человека находятся в тяжелом состоянии.

Причины случившегося выясняются.

Напомним, в прошлом году в Стокгольме пенсионерка на автомобиле перепутала педали и въехала в толпу пешеходов.

Источник: korrespondent.net