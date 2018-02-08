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02. 02. 2018

В Беларуси снова оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Республиканский гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности на 4 и 5 февраля. В воскресенье на большей части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с и метель, а на юго-востоке страны – продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег.

В ночь на понедельник сильный ветер порывами до 15-20 м/с сохранится по восточной половине страны.

Как сообщал Телеграф, на выходных в Беларуси сохранится преимущественно такая же погода, как в пятницу, но со второй половины дня воскресенья на территорию страны начнут поступать холодные воздушные массы.

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Беларусь
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