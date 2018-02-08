02 февраля 2018, пятница, 13:53
+2°C
Завтра -1°C
+2°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,45
02. 02. 2018

В Беларуси в 2017 году приговоров за коррупцию стало на 22% больше

Верховный суд Беларуси обнародовал статистику за 2017 год по приговорам за преступления коррупционной направленности. Сюда входят хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, дача взятки, получение взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями и превышение власти или служебных полномочий.

За преступления коррупционоой направленности в 2017 году осуждено 694 человека, что на 22% больше, чем в 2016 году (569). Почти половина осужденных (307) получили за коррупцию различные сроки лишения свободы, к 246 коррупционерам применена конфискация имущества.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 39 лицам, и 452 лицам – в качестве дополнительной меры наказания.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 137 осужденных (при этом в отношении 15 лиц это основное наказание, в отношении 122 – в качестве дополнительного).

В структуре коррупционных преступлений, за которые выносились приговоры, больше всего хищений (осуждено 240 человек), далее следует получение взятки (154), дача взятки (126), злоупотребление властью или служебными полномочиями (108) и на последнем месте превышение власти или служебных полномочий (34).

 

Это Интересно
Коррупция
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Больше всего мужчин настораживают две вещи: непонятный шум в двигателе автомобиля и затихшая жена, которая вдруг стала ласковой и доброй.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.