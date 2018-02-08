В Беларуси в 2017 году приговоров за коррупцию стало на 22% больше

За преступления коррупционоой направленности в 2017 году осуждено 694 человека, что на 22% больше, чем в 2016 году (569). Почти половина осужденных (307) получили за коррупцию различные сроки лишения свободы, к 246 коррупционерам применена конфискация имущества.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 39 лицам, и 452 лицам – в качестве дополнительной меры наказания.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 137 осужденных (при этом в отношении 15 лиц это основное наказание, в отношении 122 – в качестве дополнительного).

В структуре коррупционных преступлений, за которые выносились приговоры, больше всего хищений (осуждено 240 человек), далее следует получение взятки (154), дача взятки (126), злоупотребление властью или служебными полномочиями (108) и на последнем месте превышение власти или служебных полномочий (34).