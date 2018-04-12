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04. 04. 2018

Фигурантам «дела патриотов» не будут компенсировать ущерб

Суд Московского района Минска отказал фигурантам "дела патриотов" Виктору Данилову, Андрею Дундукову, Сергею Стрибульскому и Виктору Морозу в компенсации морального вреда. Активисты подавали коллективный иск к министерству финансов, требуя компенсации в размере 100 тыс. рублей каждому.

По их словам, за несколько месяцев пребывания за решёткой они получили моральный вред, у них ухудшилось состояние здоровья, они потеряли работу и понесли потери в профессиональной репутации, сообщает Радио "Свобода".

Однако представитель минфина иск не признал, а вслед за им и суд посчитал необоснованными претензии, адресованные Следственному комитету и КГБ, поскольку следователи не принимали постановления о незаконности привлечения указанных лиц к ответственности.

Как сообщал Телеграф, Следственный комитет прекратил «дело патриотов». В СК отметили, что действия фигурантов лишь формально содержат признаки создания незаконного вооруженного формирования, поскольку проводимая в группе профессиональная подготовка может лишь быть квалифицирована как боевая подготовка, характерная для личного состава воинского формирования или для незаконного вооруженного формирования.

Однако эти действия не были направлены на совершение противоправных деяний, в том числе на насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности государства. Действия обвиняемых не обладают общественной опасностью, присущей преступлению, поскольку не причинили существенный вред охраняемым уголовным законом интересам и общественным отношениям.

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