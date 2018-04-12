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04. 04. 2018

В Воложинском районе МАЗ сбил шедшего по трассе пешехода

Воложинский райотдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. 3 апреля в 22:28 32-летний житель Молодечно, управляя автомобилем MAZ, на 81-м километре трассы Минск – Гродно сбил шедшего по проезжей части пешехода.

От полученных телесных повреждений 24-летний житель Воложина скончался на месте, сообщили в СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Граждан, которые располагают сведениями о происшествии, просят обратиться по телефонам: 8 (01772) 56620, 8 (044) 5819179, 8 (029) 7077095.

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