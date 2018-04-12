По югу Беларуси ожидается до +20 градусов

5 апреля погоду Беларуси будут определять малоактивный атмосферный фронт и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременные дожди. Ветер южный порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +12..+18°С, по югу до +20°С. Атмосферное давление будет падать.

6 апреля республика окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ночью в отдельных районах, преимущественно по западной половине республики, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами в северо-западных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем от +9°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны, передает Белгидрометцентр.

7 апреля погоду будет определять антициклон, смещающийся на территорию Беларуси с Западной Европы. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью северо-западный порывистый, днем неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +10..+15°С, по юго-западу до +17°С.