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05. 04. 2018

КГК, СК, МВД и прокуратура займутся посевной

Для проверки функционирования агропромышленного комплекса создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета. Об этом рассказал начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Сергей Федченко.

Аналогичные группы созданы в областях. С 5 апреля они приступят к изучению ситуации в сельхозорганизациях, передает БелТА.

Наряду с контролем за готовностью хозяйств к проведению и организацией посевной будут изучены вопросы эффективного использования материально-технической базы хозяйств, наведения порядка на земле, недопущения приписок, своевременности выплаты зарплаты работникам, сохранности топлива.

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