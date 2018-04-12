КГК, СК, МВД и прокуратура займутся посевной

Для проверки функционирования агропромышленного комплекса создана рабочая группа, в состав которой вошли представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета. Об этом рассказал начальник главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов КГК Сергей Федченко.
Аналогичные группы созданы в областях. С 5 апреля они приступят к изучению ситуации в сельхозорганизациях, передает БелТА.
Наряду с контролем за готовностью хозяйств к проведению и организацией посевной будут изучены вопросы эффективного использования материально-технической базы хозяйств, наведения порядка на земле, недопущения приписок, своевременности выплаты зарплаты работникам, сохранности топлива.