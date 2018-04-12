IOWA показала бэкстэйдж со съемок клипа «Падай»

Белорусская группа IOWA представила в Instagram бэкстэйдж-видео со съемок на Канарских островах своего последнего клипа «Падай».
«Ты уже в объективе, в сердце, на прицеле!) Получилось весело», - отметила солистка группы Екатерина Иванчикова.
Белорусская группа IOWA представила в Instagram бэкстэйдж-видео со съемок на Канарских островах своего последнего клипа «Падай».
«Ты уже в объективе, в сердце, на прицеле!) Получилось весело», - отметила солистка группы Екатерина Иванчикова.
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