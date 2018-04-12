IOWA показала бэкстэйдж со съемок клипа «Падай»

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".

"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.

Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.