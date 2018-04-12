В поездах городских линий ввели новый способ оплаты

Белорусская железная дорога и "Минсктранс" внедрили новый способ оплаты проезда в поездах городских линий с помощью смарт-карт, которые используются для оплаты проезда в общественном транспорте Минска. Об этом сообщили БЖД.

Для оплаты проезда в поездах городских линий предварительно на смарт-карту следует записать тариф в виде транспортных тарифных единиц (ТТЕ), которые будут списываться в зависимости от расстояния, которое проедет пассажир. 1 ТТЕ эквивалентна 1 копейке. На смарт-карту можно записать тарифные планы стоимостью 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50 рублей, которыми пассажир может воспользоваться в любое время. При этом электронный проездной нужно приложить к валидатору дважды - при входе в вагон и при выходе из него.

До этого бесконтактными смарт-картами можно было оплатить проезд только со сроком действия тарифа на 3, 5, 10, 20 и 30 суток в поездах городских линий, метро, троллейбусах, трамваях и автобусах.

Приобрести единый проездной можно на любую комбинацию этих видов транспорта или только на поезда городских линий. Пополнить смарт-карту можно в любой железнодорожной кассе по маршруту следования поездов городских линий.