Утверждено положение о комиссиях по работе с «тунеядцами»

Постановлением Совета министров Беларуси от 31 марта № 240 утверждено Примерное положение о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Документ устанавливает порядок образования и деятельности постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения, созданной местными администрациями.

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом. Обеспечение ее деятельности комиссии осуществляет местная администрация, которой она создана. Основная задача комиссии - координация работы по реализации норм «антитунеядского» декрета, сообщили в правительстве.



Примерным положением предусмотрено взаимодействие комиссии с госорганами и нанимателями по вопросам трудоустройства граждан, не занятых в экономике; проведение ею информационной работы; формирование списка граждан, оплачивающих услуги с возмещением затрат, и организация работы с таким гражданами, рассмотрение их заявлений.

Сформированный комиссией список утверждает местная администрация. Комиссия информирует граждан о включении их в список. Председателем комиссии, как правило, является председатель рай- или горсовета депутатов, а в местных администрациях – глава администрации района в городе.

В состав комиссии включаются депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений местной администрации (по труду, занятости и соц, здравоохранения, ЖКХ, архитектуры и строительства, внутренних дел, образования, идеологии), представители государственно-общественных объединений. Персональный состав комиссии утверждает местная администрация, которой она создана. Заседания комиссии созываются не реже двух раз в месяц.

Местным администрациям рекомендовано в течение месяца на основании Примерного положения разработать и утвердить положения о постоянно действующих комиссиях по координации работы по содействию занятости населения.