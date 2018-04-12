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05. 04. 2018

ВС не стал отменять оправдательный приговор по делу о домашних родах в Витебске

Верховный суд Беларуси Источник фото: Telegraf.by

Верховный суд оставил без изменения оправдательный приговор Витебского областного суда от 25 января 2018 года по уголовному делу о домашних родах в Витебске. Об этом сообщили в суде.

Как сообщал Телеграф, 25 января Витебский областной суд вынес приговор по делу о домашних родах в Витебске, которые закончились смертью новорожденной девочки. Суд признал 31-летнюю жительницу Санкт-Петербурга невиновной в причинении смерти по неосторожности и оправдал. Теперь она намерена требовать компенсации за четыре месяца, проведенные в следственном изоляторе.

В феврале 2017 года женщина родила дочь в квартире своей матери в Витебске, но ребенок захлебнулся околоплодными водами и погиб. На роженицу завели уголовное дело.

Изначально суд Железнодорожного района Витебска приговорил Ольгу Степанову к лишению свободы сроком на 6 месяцев, однако в ноябре дело было направлено на пересмотр из-за несоответствия изложенных в приговоре выводам суда фактическим обстоятельствам дела. При новом рассмотрении дела Витебский облсуд признал женщину невиновной и оправдал.

Во время расследования дела Ольга Степанова отбыла в СИЗО четыре месяца, а оставшиеся два ей заменили на подписку о невыезде.

 

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