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05. 04. 2018

Лукашенко поручил осовременить идеологическую работу в Беларуси

Александр Лукашенко Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 апреля, назначая Владимира Жевняка заместителем главы своей Администрации, поручил осовременить систему идеологической работы в стране.

"Ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать - это очень важно, всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от Президента и заканчивая руководителями предприятий", - заявил он, сообщили в Администрации президента.

Обращаясь к Владимиру Жевняку, глава государства отметил, что он человек, а «бывших военных не бывает». «Мы уж слишком разглагольствовать по разным вопросам научились вместо того, чтобы брать и делать что-то, создавать систему, требовать. Чтобы это было красиво, хорошо. И уже меньше надо разговаривать, а больше действовать», - сказал он.

Президент также рассказал, что от должности замглавы Администрации президента, который бы курировал идеологию, некоторое время назад пытались отказаться и поднять это направление работы на уровень первого замглавы Администрации. "Но от этой идеи, честно говоря, сегодня и я, и глава Администрации отказываемся. Нам нужен такой человек, который будет уметь и сам разговаривать с людьми, и заниматься со средствами массовой информации, организовывать их, и другими вопросами, которые касаются идеологии нашего государства", - заявил он.

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