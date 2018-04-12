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06. 04. 2018

Базу данных «тунеядцев» сформируют к 1 декабря

Источник фото: Радио "Свобода"

База данных не занятых в экономике трудоспособных граждан будет сформирована к 1 декабря, заявил в эфире программы "Панорама" телеканала "Беларусь 1" первый замминистра труда и соцзащиты Андрей Лобович.

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По его словам, 2018 год отводится на отработку межведомственного взаимодействия по формированию базы данных «тунеядцев». Она будет сформирована и передана в комиссии и местным органам власти к 1 декабря. Граждане, попавшие в эти списки, будут возмещать услуги с января 2019 года.

При этом замминистра пообещал гражданам индивидуальный подход при рассмотрении их заявлений для частичного или полного освобождения от оплаты услуг в связи с наличием трудной жизненной ситуации.

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