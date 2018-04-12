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06. 04. 2018

В Витебске пьяный мужчина напал с ножом на женщину с детьми

В Витебске задержан мужчина, который напал с ножом на молодую женщину с детьми. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома. Инцидент произошел днем 31 марта возле дома по улице Максима Горького, когда молодая мать вышла из дома с двумя детьми.

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Когда женщина проходила мимо, пьяный хулиган схватил ее за капюшон и приставил нож к горлу. Двое строителей, которые занимались ремонтом фасада дома, смогли выбить нож из рук мужчины, скрутили его и удерживали до приезда милиции.

Задержанный житель Витебска 1960 года рождения нигде не работает, злоупотребляет спиртным и постоянно учиняет дебоши. Своей семьи у мужчины нет. Живет вместе с матерью. В отношении него возбужден уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (особо злостное хулиганство).

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