Лукашенко: Беларусь находится на геополитическом разломе

Международная обстановка сегодня буквально перенасыщена напряженностью. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече 6 апреля с руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщили в Администрации главы государства.

"Наиболее опасная тенденция на евроатлантическом пространстве - идет расшатывание системы противовесов‚ ранее сдерживавшей соперничающие государства и блоки. Находясь на своеобразном геополитическом разломе, Беларусь осознает ущербность раскручивания спирали конфронтации в Европейском регионе. Мы фактически на пороге новой гонки вооружений. Эксперты утверждают, что холодная война уже идет", - подчеркнул он.

По его словам, попытки выработать новую парадигму мироустройства происходят не за столом переговоров‚ а в горячих точках. И ближайшая из них - Донбасс. "Мы готовы сделать все, чтобы на Донбассе был мир. На принципах соблюдения всех международно-правовых формальностей и при согласии конфликтующих сторон", - сказал президент.

Глава государства также заявил, что в СНГ необходимо обеспечить реальное сотрудничество силовых ведомств, а к 2025 году создать объединенную систему воздушно-космической обороны, а также завершить разработку и приступить к выполнению Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы. "Особое внимание нужно уделить трансграничной преступности", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, со стороны Антитеррористического центра СНГ требуется реализация комплексного подхода к противодействию терроризму и экстремизму с использованием всего арсенала мер. Также к борьбе с финансированием террористической активности должны подключиться финансовые разведки стран Содружества

"А завершающим звеном этой работы должно стать сотрудничество дипломатов наших государств для формирования под эгидой ООН глобальной стратегии противостояния новым вызовам и угрозам, основанной на международном праве", - подчеркнул президент.