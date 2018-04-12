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06. 04. 2018

Brutto: в любой непонятной ситуации, занимайтесь спортом

Белорусская группа Brutto в своем аккаунте в Instagram дала совет своим фанатам.

«В любой непонятной ситуации занимайся спортом! Собирайте друзей и устраивайте настоящие соревнования по футболу, баскетболу или легкой атлетике. Заряд бодрости, эмоциональный всплеск и хорошее настроение обеспечены. Проверено BRUTTO!» - отметили музыканты.

 

В любой непонятной ситуации занимайся спортом! Собирайте друзей и устраивайте настоящие соревнования по футболу, баскетболу или легкой атлетике. Заряд бодрости, эмоциональный всплеск и хорошее настроение обеспечены. Проверено BRUTTO! 21 апреля в столичном Дворце спорта устроим настоящие соревнования между фан-зоной и танцполом! Билеты в кассах города. #BRUTTO #BRUTTONOSTRA #Беларусь #СергейМихалок #рокі #мяч #Украина #Минск #Дворецспорта

A post shared by BRUTTO (@brutto.official) on

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