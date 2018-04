Ольга Барабанщикова не захотела рассказать, кто же ее фотографирует

Мне очень часто задают одни и те же вопросы: ‘кто вас фотографирует?’,’почему вы всегда одна?’, ‘где ваша половина?’..... 😱 оооооох пора раскрыть все карты ))) Конечно же дома фотографирует Крути! У него уже прилично набита лапа📸 🐾 рекомендую ✌🏻) я жуткая одиночка и мне никто в этой жизни не нужен,прямо бесят все 😝 про половину вообще не понимаю вопроса,не верю в существование таковых 😅 ну а если без сарказма..... есть кому фотографировать;) но иногда пользуюсь замечательной функцией в телефоне ‘авто таймером’ ) Я далеко не всегда одна,особенно дома! Да и в путешествиях тоже 😊 и если получается вырваться хоть на время и побыть наедине с собой и книгами,безумно радуюсь! Я очень ценю личное пространство ‘своё’ и ‘его’. Мне кажется,у каждого человека оно должно быть и это нужно уважать... Слава Богу,у нас с этим всё Хорошо! Наверное это приходит с возрастом и опытом 💫 Насчёт половины.... есть мужчины,которые любят фотографироваться,ведут Инстаграм и другие соц сети,а есть мужчины иные..... которые любят фотографировать свою женщину,не ведут никаких страничек и предпочитают оставаться в тени. Вроде на всё ответила ) Ах да,мой животик-это не результат плотного ужина ))) и я знаю,что очень Любима,а все остальное-это такие мелочи. ♥️

