Ольга Барабанщикова не захотела рассказать, кто же ее фотографирует

Белорусская певица и теннисистка Ольга Барабанщикова не захотела рассказывать своим фолловерам в Instagram, кто же ее фотографирует.

«Мне очень часто задают одни и те же вопросы: «Кто вас фотографирует?», «Почему вы всегда одна?», «Где ваша половина?»... Оооооох, пора раскрыть все карты ))) Конечно же, дома фотографирует Крути (собака – Телеграф)! У него уже прилично набита лапа, рекомендую ) я жуткая одиночка, и мне никто в этой жизни не нужен, прямо бесят все. Про половину вообще не понимаю вопроса, не верю в существование таковых», - пошутила она.

«Ну а если без сарказма... Есть кому фотографировать;) но иногда пользуюсь замечательной функцией в телефоне «авто таймером») Я далеко не всегда одна, особенно дома! Да и в путешествиях тоже, и если получается вырваться хоть на время и побыть наедине с собой и книгами, безумно радуюсь!» Я очень ценю личное пространство «своё» и «его». Мне кажется, у каждого человека оно должно быть, и это нужно уважать... Слава Богу, у нас с этим всё хорошо! Наверное это приходит с возрастом и опытом. Насчёт половины... Есть мужчины, которые любят фотографироваться, ведут Инстаграм и другие соцсети, а есть мужчины иные... Которые любят фотографировать свою женщину, не ведут никаких страничек и предпочитают оставаться в тени. Вроде, на всё ответила) Ах да, мой животик - это не результат плотного ужина ))) И я знаю, что очень Любима, а все остальное-это такие мелочи», - добавила Ольга Барабанщикова.