Виталий Гурков выступил в поддержку честного спорта

April 6 is International Day of Sport for Development and Peace. I join The #WhiteCard Campaign. Sport is a life saving force, it embodies optimism and equality - it respects the rules and the opponent regardless of who wins. One of the symbols of the International Day of Sport for Development and Peace is a photo with a white card, representing peace and honest game! _________________________________ 6 апреля-Международный день спорта на благо развития и мира. Я присоединяюсь к акции #whitecard Спорт является в нашем мире спасительной силой, над ним по-прежнему реет флаг оптимизма и равенства, здесь соблюдают правила и уважают противника независимо от того, на чьей стороне победа. Одним из символов Международного дня спорта на благо развития и мира являются фото с белыми карточками (white card). Белая карточка - символ мира и чеснтной игры! #vitalhurkou #belarus #dopingfree #athlet #muaythai #ifma #belarus #huaweimate10pro #huawei

A post shared by Vitaly Gurkov /Вiталь Гуркоў/ (@vitalhurkou) on Apr 6, 2018 at 1:23am PDT