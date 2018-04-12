Лукашенко с сыном на Пасху заехали к митрополиту Филарету

Президент Беларуси Александр Лукашенко с сыном Николаем в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси в домовом храме Минского епархиального управления в честь Собора Белорусских святых. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

"Хочу от себя лично и от вас поздравить белорусский народ с этим светлым праздником Пасхи. Это самый желанный праздник у нашего народа, вы это хорошо знаете", - сказал президент.

Александр Лукашенко вместе с сыном и митрополитом зажгли свечу в храме и обменялись подарками – декоративными пасхальными яйцами.