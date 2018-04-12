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09. 04. 2018

Министр информации считает интернет-пользователей нецивилизованными

Изменения в закон призваны "принести законодательный порядок и призвать общество, которое не может без интернета, просто быть цивилизованным". Об этом 8 апреля в интервью телеканалу СТВ заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

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При этом, по его словам, белорусские граждане, «оказавшись в роли подопытных кроликов, высказывают свою оценку, вносят свои предложения, требуют ограничить доступ, закрыть тот или иной ресурс».

Министр отметил, что с обновлением закона интернет-ресурсы, прошедшие добровольную регистрацию в министерстве информации, будут находиться в равных условиях с традиционными СМИ: пользоваться теми же правами и выполнять те же обязанности, нести не только социальную, но и правовую ответственность за размещаемую информацию.

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