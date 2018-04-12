09 апреля 2018, понедельник, 09:26
+19°C
Завтра +21°C
+19°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,4
09. 04. 2018

Виктория Азаренко рассказала сыну, где он сможет ее найти

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пообещала своему юному сыну Лео, чтобы всегда будет в одном из трех мест.

«Спереди тебя - чтобы подбодрить, сзади – чтобы поддержать и рядом – чтобы ты не шел один», - отметила она в Instagram.

 

Это Интересно
Спорт
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.