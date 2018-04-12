Виктория Азаренко рассказала сыну, где он сможет ее найти

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пообещала своему юному сыну Лео, чтобы всегда будет в одном из трех мест.
«Спереди тебя - чтобы подбодрить, сзади – чтобы поддержать и рядом – чтобы ты не шел один», - отметила она в Instagram.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пообещала своему юному сыну Лео, чтобы всегда будет в одном из трех мест.
«Спереди тебя - чтобы подбодрить, сзади – чтобы поддержать и рядом – чтобы ты не шел один», - отметила она в Instagram.
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