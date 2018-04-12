Мясникович призвал увидеть человека

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович 8 апреля в программе "Неделя" телеканала СТВ рассказал, что нацеливает парламентариев на индивидуальный подход к гражданам в вопросах трудоустройства.

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Глава верхней палаты парламента отметил, что в последнее время стала более востребована дополнительная функция, прописанная в декрете №1 "О содействии занятости населения". В частности, в нем записано, что комиссии (районные, городские, областные) возглавляются председателями соответствующих советов.

"Самое главное в этих комиссиях - индивидуальный подход. Надо увидеть человека. А возможно это через депутатов, которые работают рядом", - подчеркнул Михаил Мясникович.