Погода в Беларуси продолжает бить температурные рекорды

В воскресенье, 8 апреля, в Беларуси в третий раз за последние пять дней были зафиксированы температурные рекорды. Так, в Ошмянах, где термометры показывали 19,2 градуса, и Полоцке, где температура поднялась до 18,2, были побиты рекорды 2016 года - соответственно 17,5 и 18,2 градуса.

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Во многих городах были побиты рекорды 2005 года: в Гродно воздух прогрелся до 20,3 градуса (было 19,5), в Лиде — до 20,2 (19,2), в Волковыске — до 20,9 (20,6), в Высоком — до 22,1 (20,9), Марьиной Горке — 18,5 (18).

Кроме того, максимумы дня обновились в Барановичах — 19,6 (18,9 в 2014 году), Воложине — 18,8 (17,6 в 2001-м), в Езерище - 16,4 (16 в 2001-м), в Лепеле - 17,1 (17 в 1961-м), в Березинском заповеднике — 17,8 (17,5 в 1984-м), Лынтупах — 18,5 (17,4 в 2001-м).