Проблема с сердцем могла привести к смертельному ДТП в Витебске

В Витебске рано утром 8 апреля на улице Правды насмерть разбился водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo. Как сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома, машина выехала на встречную полосу, врезалась в дерево возле проезжей части, а затем еще и в стойку светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1973 года рождения погиб на месте. В ГАИ полагают, что причиной смертельного ДТП могло быть то, что воителю стало плохо. В частности, что у него прихватило сердце. Обстоятельства трагедии выясняются.