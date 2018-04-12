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09. 04. 2018

Проблема с сердцем могла привести к смертельному ДТП в Витебске

В Витебске рано утром 8 апреля на улице Правды насмерть разбился водитель легкового автомобиля Volkswagen Polo. Как сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома, машина выехала на встречную полосу, врезалась в дерево возле проезжей части, а затем еще и в стойку светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1973 года рождения погиб на месте.

В ГАИ полагают, что причиной смертельного ДТП могло быть то, что воителю стало плохо. В частности, что у него прихватило сердце. Обстоятельства трагедии выясняются.

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Аварии, ДТП
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