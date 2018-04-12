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09. 04. 2018

В Гродно пьяный таксист оказывал услугу «трезвый водитель»

В Гродно услугу "трезвый водитель" туристам из России оказывал пьяный таксист, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. Молодые люди после отдыха в одном из ночных клубов, попросили таксиста отвезти их домой, но не на автомобиле-такси, а на их личном.

Водитель отказал и посоветовал своего коллегу, который оказывал услуги "трезвый водитель". Тот согласился, но развезти компанию не смог, так как автомобиль остановил наряд ГАИ.

Выяснилось, что содержание алкоголя в организме водителя более чем вдвое превышало предельно допустимую норму. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Ему грозят штраф и лишение прав на три года.

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