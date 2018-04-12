В Минске произошел пожар на комбинате силикатных изделий

В Минске 8 апреля около 22:00 произошел пожар в цеху филиала №3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод». Произошло загорание вспенивающихся гранул полистирола в двух бункерах с сырьем для производства пенопласта, сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Пожар был локализован и ликвидирован спасателями. Пострадавших нет. Эвакуация не понадобилась. Огнем поврежден вспенивающийся полистирол, закопчено здание цеха. Рассматриваемая версия причины пожара - короткое замыкание электропроводки.