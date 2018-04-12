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09. 04. 2018

Еще на трех маршрутах БЖД появился бесплатный Wi-Fi

Источник фото: kraj.by

Белорусская железная дорога расширила перечень поездов с доступом к беспроводному интернету. Теперь подключиться к интернету можно в поездах региональных линий бизнес-класса сообщением Минск - Полоцк, Минск - Лида, а также международных линий сообщением Минск - Вильнюс на участке от Минска до границы с Литвой, сообщили в БЖД.

Для бесплатного подключения к интернету необходимо пройти регистрацию и получить код доступа с помощью SMS-сообщения. Воспользоваться Wi-Fi могут абоненты всех мобильных операторов.

В августе 2016 года услуга бесплатного доступа к Wi-Fi появилась в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, курсирующих по маршруту Минск-Гомель.

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