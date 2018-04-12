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09. 04. 2018

В Беларуси расширят господдержку экспортеров

Министерство иностранных дел Беларуси инициировало расширение механизма господдержки экспортеров за счет финансирования части их затрат на проведение сертификации продукции за рубежом, а также на участие в международных специализированных выставках и ярмарках. Об этом сообщил первый замглавы МИД Андрей Евдоченко в интервью журналу "Директор".

По его словам, такие инструменты поддержки экспорта широко применяют многие страны. Особенно они востребованы белорусскими предприятиями на европейском направлении.

Правительство поддержало эту инициативу, и сейчас завершается разработка проекта соответствующего нормативного правового акта.

 

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