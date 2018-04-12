В Нацбанке рассказали, что ждать от нового закона о платежных услугах

В Беларуси на финальной стадии находится разработка нового закона о платежных услугах. В ближайшее время проект документа планируется представить на общественное обсуждение, а осенью - внести на рассмотрение в парламент. О предстоящих нововведениях рассказала начальник отдела надзора за платежной системой главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич.

Так, отметила она, в Нацбанк регулярно обращались компании, заинтересованные принимать платежи в пользу третьих лиц. Для этого концепцией законопроекта предполагается наделить службы доставки статусом платежных курьеров, остальные компании - статусом платежных агрегаторов. Для получения статуса необходимо наличие специального счета в любом из банков Беларуси, через который будут идти расчеты, и обеспечение на нем неснижаемого остатка денег, который гарантирует завершение расчетов (или наличие отдельного специального гарантийного фонда) в случае, например, кассового разрыва, сбойной или кризисной ситуации, передает БелТА.

Деньги со спецсчета смогут использоваться только для платежей в пользу третьих лиц. Они не будут включаться в состав имущества компании, на них нельзя будет наложить взыскание или арест, кроме случаев взыскания или ареста денег третьих лиц. При этом, по просьбе бизнеса, подходы к гарантированию завершения расчетов по принятым службами доставки платежам и к защите прав и интересов пользователей их услуг будут скорректированы.

В небольших населенных пунктах и деревнях появится возможность принимать платежи, к примеру, за ЖКУ, в кассах магазинов. Для приема платежей Белкоопсоюз, "Родны кут" и подобные компании могут зарегистрироваться как поставщики платежных услуг или как платежные агенты ЕРИП. Они также смогут также выдавать наличные в кассах своих магазинов.

Это снизит социальную нагрузку на банки и "Белпочту", удешевит некоторые их услуги, позволит отказаться от установления дорогостоящих банкоматов в "нерентабельной" местности и от их инкассации. Кроме того, подобные меры снизят расходы магазинов на инкассацию, поспособствует росту доли безналичных расчетов и увеличению товарооборота, отметила Татьяна Рускевич.

Что касается интернет-торговли, то продавцам зачастую выгоднее прибегнуть к услугам сторонних организаций или ИП, которые специализируются на этой деятельности, и тем самым снизить расходы по доставке. Но сегодня служба доставки не может принимать наличные с помощью кассового оборудования или платежного терминала продавца и выдавать платежные документы о приеме наличных , а также осуществлять расчеты с использованием банковских платежных карточек от имени продавца. Законом такое право будет дано.

Кроме того, появится возможность оплатить товары или услуги через виртуальные платформы для оплаты счетов, порталы для агрегирования платежей в пользу ремесленников или в пользу производителей товаров и услуг, работающих по принципу AliExpress.com. Кроме того, можно будет платить через площадки для агрегирования платежей в пользу медцентров, санаториев, баз отдыха и гостиниц, аналогичных booking.com, TripAdvisor.com, airbnb.com.

Принимать платежи также смогут "Белтелеком", МТС, velcom и подобные компании. В результате человек сможет выбрать на платформе из множества вариантов товар или услугу по необходимым критериям и оплатить нажатием одной кнопки, не запоминая номер счета, не заходя во множество банковских программ. Также станет возможной централизованная автоматизация отражения свободных для заказа остатков товара на платформе при поступлении информации об оплате выбранного товара (централизованный складской учет).

Кроме того, появится возможность оплаты услуги пассажирской перевозки через агрегатора для служб такси и автомобильных перевозчиков ("Такси Нэкст", IQ-taxi и других), которые смогут работать по технологии Uber, когда деньги за услугу перевозки автоматически списываются со счета, указанного пассажиром в мобильном приложении. Станут проще и удобнее трансграничные платежи (Uber, booking.com, TripAdvisor.com, airbnb.com). Татьяна Рускевич подчеркивает, что появится возможность простой и удобной оплаты товаров и услуг с помощью мобильных приложений, которые смогут аккумулировать информацию по всем счетам пользователя, учитывая его бонусные и скидочные программы банков и предприятий торговли и сервиса.

"Работать это будет так - набираешь название магазина в приложении (сканируешь QR-код), и приложение дает информацию, с какого счета провести оплату, какую бонусную карту использовать, а также дает возможность инициировать платеж (платежи) одной кнопкой", - отметила Татьяна Рускевич.