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09. 04. 2018

Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"

Источник фото: Wikimedia

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный".

В агентстве ожидают умеренное сокращение внешних дисбалансов при сохранении консервативной бюджетной политики в течение ближайшего года, а также уверены в способности белорусских властей обеспечить рефинансирование долговых обязательств, которые предстоит погасить после 2018 года.

Кроме того, эксперты ожидают сохранения экономического роста и низкого уровня инфляции в ближайшие годы.

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