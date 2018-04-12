Standard & Poor's подтвердило кредитный рейтинг Беларуси на уровне "B"

Рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз "стабильный".

В агентстве ожидают умеренное сокращение внешних дисбалансов при сохранении консервативной бюджетной политики в течение ближайшего года, а также уверены в способности белорусских властей обеспечить рефинансирование долговых обязательств, которые предстоит погасить после 2018 года.

Кроме того, эксперты ожидают сохранения экономического роста и низкого уровня инфляции в ближайшие годы.