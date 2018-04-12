МИД Беларуси: ЕАЭС должен последовать примеру ЕС

Результаты экономической интеграции ЕАЭС могли бы быть более впечатляющими, если бы удалось решить проблему многочисленных барьеров. На это обратил внимание первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко в интервью журналу "Директор".

«Результаты экономической интеграции "пятерки" могли бы быть более впечатляющими, если бы удалось решить проблему многочисленных барьеров, изъятий и ограничений в нашем отраслевом экономическом взаимодействии и торговле», - сказал он.

По его словам, для устранения барьеров и ограничений в области технического регулирования, госзакупок, субсидирования, формирования единого аграрного рынка, рынка транспортных услуг, для достижения равных условий для хозяйствующих субъектов всех стран ЕАЭС критически важно ускорить выработку единых промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, энергетической и иных политик.

«Как это положено быть в реальном экономическом союзе, и как это сделал Европейский союз. Только обеспечив выработку и соблюдение фундаментальных принципов экономической интеграции, мы сможем устранить все барьеры и получить максимальную отдачу от построения экономического союза», - сказал замминистра.

Он также отметил, что для обеспечения преимущества Евразийского экономического союза перед другими интеграционными проектами очень важно ставить вопрос не столько о расширении ЕАЭС, сколько о глубине взаимодействия внутри его.