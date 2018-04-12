В Беларуси выросли курсы доллара и евро

На торгах 9 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,91% до 2,4226 рубля.
Доллар подорожал на 0,6% до 1,9755 рубля.
А вот российский рубль подешевел на 0,99% до 3,3608 белорусских за 100 российских.
новость
новость
На торгах 9 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,91% до 2,4226 рубля.
Доллар подорожал на 0,6% до 1,9755 рубля.
А вот российский рубль подешевел на 0,99% до 3,3608 белорусских за 100 российских.
Знаете, почему поросята и коровы на упаковках сосисок и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их там нет.