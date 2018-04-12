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09. 04. 2018

В Минске названа тройка лучших районов города

Партизанский район стал лучшим в социально-экономическом развитии среди районов Минска за 2017 год. Итоги соревнования подвел председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на оперативном совещании 9 апреля.

Партизанский район стал лидером соревнования, несмотря на сложности с обслуживанием жилфонда и обновлением материально-технической базы, передает БелТА.

Второй результат показал Октябрьский район, третий - Ленинский.

Общая площадь Партизанского района составляет 64,6 квадратных километров. На территории района проживает 97,6 тыс. человек, что составляет 5% от жителей Минска. Всего в Минске девять районов.

 

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