Беларусь намерена снизить зависимость от России

Зависимость от одного, российского, рынка сбыта не отвечает требованиям современной экономической безопасности Беларуси. Об этом первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил в интервью журналу "Директор".

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При этом, по его словам, у Минска нет цели уйти с российского рынка, нарастить поставки в какой- либо удаленный регион планеты за счет сокращения экспорта в Россию.

«Мы специально создавали Таможенный союз и ЕАЭС, тесно взаимодействуем с нашими российскими партнерами в рамках СНГ и Союзного государства, сформировали самую обширную товаропроводящую сеть на восточном направлении, чтобы нарастить наш экспорт товаров и услуг в Российскую Федерацию. И если поставщики всех стран мира конкурируют за этот рынок, то зачем белорусам оттуда уходить», - сказал замминистра.

Он напомнил, что к 2020 году стоит задача обеспечить планомерную диверсификацию внешней торговли с равным (треть-треть-треть) распределением экспорта на рынках ЕАЭС - ЕС - "остальные страны", но «не за счет того, чтобы "отщипнуть" от России, а за счет более быстрых темпов наращивания экспорта в ЕС и "остальные страны"».