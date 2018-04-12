Россельхознадзор проведет проверку белорусских предприятий

С 10 по 14 апреля Россельхознадзор совместно с представителями ветеринарной службы Беларуси проведет инспекцию белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения. Планируется инспекция молочных и мясоперерабатывающих предприятий, в том числе поставщиков сырья на проверяемые предприятия.

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Всего к инспекции предложено десяти предприятий, сообщили в ведомстве.

Одновременно с этим Россельхознадзор решил усилить лабораторный контроль в отношении продукции ОАО «Гомельский мясокомбинат» (два случая выявления бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине), Новолукомского цеха ОАО «Молоко» (выявление альбендазола сульфоксида, альбендазола сульфона в питьевом пастеризованном молоке), ОАО «Молочный мир» (выявление натамицина в сыре), КПУП «Мозырские молочные продукты» (выявление альбендазола сульфоксида, альбендазола сульфона в питьевом пастеризованном молоке), ОАО «Пружанский молочный комбинат» (выявление натамицина в сыре), филиала по производству сыров ОАО «Рогачевский МКК» (выявление натамицина в сыре), Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества (выявление бактерий группы Listeria monocytogenes в говядине).

При повторном выявлении нарушений Россельхознадзор оставляет за собой право временно ограничить поставки продукции этих предприятий в Россию.

Кроме того, ведомство отмечает значительный рост попыток незаконного ввоза томатов из неаттестованных для поставок в Россию предприятий Турции. Так, за январь-март пресечен ввоз 23 партий турецких томатов, поставляемых из Беларуси с поддельными фитосанитарными сопроводительными документами. В результате было уничтожено 454 тонн незаконно ввезенных томатов.