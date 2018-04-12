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09. 04. 2018

«Чернобыльский шлях» даст старт «Островецкому пути»

Источник фото: Telegraf.by

Запланированный на 26 апреля «Чернобыльский шлях» не должен превратиться в карнавал и самопиар. «В прошлые годы мы видели, как какие-то организации превращали «Чернобыльский шлях» чуть ли не в карнавал, приходили с барабанами попиариться. Поэтому мы хотим еще раз подчеркнуть, что это мероприятие посвящено памяти жертв Чернобыльской трагедии», - заявил на пресс-конференции 9 апреля зампред ПБНФ Алексей Янукевич.

После «Чернобыльского шляха» в течение года планируется проводить круглые столы и мероприятия «Островецкого пути», чтобы остановить строительство БелАЭС. Так, запланированы круглые столы в городах между Минском и Островцом, а также в Новолукомле и Белоозерске, заявил сопредседатель оргкомитета по создания партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, передает TUT.by.

«Беларусь может жить без атомной энергетики. Весь мир идет по пути ответа от нее, но Беларусь почему-то пошла наперекор», - добавил председатель партии БСДП (Громада) Игорь Борисов.

В оргкомитет по проведению «Чернобыльского шляха» вошли ПБНФ, ОГП, БСДП (Грамада), Движение «За Свабоду», оргкомитет БХД, Белорусская партия «Зеленые», движение солидарности «Разам», общественное объединение «Экодом».

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