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09. 04. 2018

Беларусь прорабатывает возможность диверсификации поставок нефти

Беларусь сохраняет планы по переработке на своих Мозырском нефтеперерабатывающем заводе и "Нафтане" в 2018 году 18 млн тонн нефти. Об этом сообщил 9 апреля заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы".

При этом он заявил, что Беларусь постоянно мониторит вопросы, которые касаются диверсификации поставок нефти. «Но здесь мы в первую очередь учитываем экономическую эффективность. Сейчас мы перерабатываем российскую нефть», - сказал замглавы концерна, передает БелТА.

Говоря о модернизации НПЗ, Владимир Сизов отметил, что эти проекты уже профинансированы примерно на две трети. Их завершение планируется с нормативными сроками, которые предусмотрены планами строительства. В частности, Беларусь стремится закончить крупные инвестпроекты на НПЗ до завершения налогового маневра в России.

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