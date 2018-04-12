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10. 04. 2018

В Гомельском районе за февраль поголовье свиней сократилось почти на 75 тыс.

Белорусский экономист Дмитрий Иванович заявляет о возможном распространении африканской чумы свиней в Гомельском районе.

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На основании данных статистики он выяснил, что в августе 2017 года поголовье свиней сократилось в районе на 12 тыс. голов, а в феврале 2018-го – вообще на 73,7 тыс., а в целом по области – на 69 тыс.

«Если это не АЧС, то что?» - задается вопросом экономист в своем блоге в Facebook.

Примечательно, что именно в феврале жители агрогородка Новая Гута на Гомельщине заявляли, что в ОАО «Совхоз-комбинат «Сож» массово забивали свиней. По словам местных, на предприятии случилось какое-то ЧП, но инцидент замалчивался руководством. 

Кроме того, Дмитрий Иванович отметил непонятные колебания численности свиней в Житковичском и Калинковичском районах Гомельской области. А в Брестской области за январь-февраль полностью исчезло поголовье свиней в Барановичском (на 1 января было 71,4 тыс. свиней) и Дрогичинском районах (было 21 тыс.), на 50,6% - в Ляховичском и на 69,5% - в Пружанском.

"Я помню, что происходило по цифрам в прошлую волну АЧС, которую наши власти долго не признавали. И там было нечто аналогичное. Аргументы про какие-то технологические изыски и реконструкции -ну вот совсем не аргументы", - подчеркнул экономист.

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