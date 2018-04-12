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10. 04. 2018

В Беларуси прошли первые весенние грозы

Гроза Источник фото: Morguefile.com

Первые в этом году грозы прошли в Беларуси вечером 9 апреля и в ночь на 10-го. Грозовой сезон обычно начинается во второй половине весны, когда температура воздуха держится на уровне выше 15 градусов. В этом году первые грозы начались раньше обычного благодаря ранней весне.

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Первая весенняя гроза была зафиксирована вечером в Гродно и около него. Ночью грозы прошли в нескольких районах Беларуси, в том числе и над Минском.

Утром грозовой фронт сместился на север страны — в сторону Витебска.

В связи с первыми грозами в Беларуси ночью 10 апреля даже был объявлен оранжевый уровень опасности.

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