Анжелика Агурбаш рассказала, как ее не узнали в торговом центре

Белорусская певица Анжелика Агурбаш рассказала в Instagram об удивительной истории, которая случилась с ней в одном из торговых центров.

«Времени нет, все бегом... И тут меня останавливает молодой человек и задает вопрос: "Можно я почитаю Вам свои стихи?"... Я думала ему нужен автограф, селфи на память... но нет!!! Он меня не узнал и мало того, понятие не имел кто я такая... Он просто захотел почитать мне стихи!!! Вы знаете, я искренне верю в неслучайность случайных встреч и верю в то, что очень часто, наши ангелы-хранители передают нам информацию от таких вот случайных прохожих... В этот раз это было послание в стихах. Спасибо юный, прекрасный поэт Владислав Крылов за волшебную паузу в этот день. От всего сердца тебе желаю мира, добра и любви!!! Будь счастлив!!!» - отметила она.