Анжелика Агурбаш рассказала, как ее не узнали в торговом центре

Вчера со мной случилась удивительная история... 😍🙈💫 Был очень насыщенный день с плотным графиком: репетиция с балетом, съемка для BRIDGE TV @bridgetv_official и еще много всего важного... между всеми делами заехала в ТРЦ АФИМОЛЛ Сити... времени нет, все бегом...💃💃💃 И тут меня останавливает молодой человек и задает вопрос: "Можно я почитаю Вам свои стихи?"... Я думала ему нужен автограф, селфи на память... но нет!!! Он меня не узнал и мало того, понятие не имел кто я такая... Он просто захотел почитать мне стихи!!! ❤ Вы знаете, я искренне верю в неслучайность случайных встреч и верю в то, что очень часто, наши ангелы хранители передают нам информацию от таких вот случайных прохожих... в этот раз это было послание в стихах. 🙏👼❤ Спасибо юный, прекрасный поэт Владислав Крылов @laimpictures за волшебную паузу в этот день. От всего сердца тебе желаю мира, добра и любви!!! Будь счастлив!!!✌👌💋💋💋 #Чудо #Стихи #Ангелы #СчастьеРядом #Волшебство #ЖизньПрекрасна #СветлаяПасха

