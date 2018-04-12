В Пинске пьяная девушка за рулем придумала беременность, чтобы ее отпустили

Ночью 7 апреля около 04:30 на улице 60 лет Октября в Пинске сотрудники ГАИ остановили автомобиль Mercedes. За рулем находилась девушка, состояние которой вызвало подозрение у инспектора ГАИ. Медосвидетельствование показало, что она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Пытаясь избежать наказания, 23-летняя пинчанка сказала инспекторам, что находится на четвертом месяце беременности и просила отпустить ее домой, сообщили в ГАИ Бресткой области. Однако эта информация оказалась ложной.

9 апреля в отношении лжебеременная была оштрафована на 51 базовую величину по ч.1. ст.18.16. КоАП и лишена водительских прав на три года.