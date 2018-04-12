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10. 04. 2018

Житель Минского района собирал деньги на больных детей, а тратил на себя

Несвижский райотдел Следственного комитета возбудил ряд уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК) в отношении жителя деревни Сеница Минског района Сергея Хомчика 1976 года рождения.

По данным следствия, обвиняемый с января 2016 года по декабрь 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами граждан. В основном его жертвами были женщины, с которыми он знакомился в разных регионах. Мужчина просил одолжить средства на развитие бизнеса, дорогостоящие покупки, в том числе автомобиль. 

Кроме того, мужчина представлялся участником благотворительной акции и просил у граждан оказать помощь больным детям, но переданными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

Следствие располагает данными о десяти фактах мошеннических деяний. Но есть сведения о том, что потерпевших может быть значительно больше. Граждане, которые располагают информацией о мужчине на фотографии, или пострадали от его действий, могут обращаться в по телефону: 8-01770-51571, 8-044-745-27-85.

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