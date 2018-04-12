Лукашенко поручил госСМИ овладеть умами и душами белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 апреля на встрече с главами и коллективами крупнейших госсредств массовой информации заявил, что в современном мире на первый план выходят не вооруженные столкновения, а информационные войны. По его словам, СМИ «одним ударом могут подмять так, что становится страшно».

«Это оружие мощнее, чем ядерное. Потому что малый заряд в виде какой-то новости мгновенно охватывает всю планету. И по силе убийственного воздействия, не факт, что ядерное оружие мощнее», - отметил он, передает БелТА.

В этой ситуации глава государства поставил задачу овладеть умами и душами белорусов, иначе, сказал он, «мы суверенную и независимую страну в таком классическом виде никогда не построим. «Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и в информационном отношении. Горячей войны быть не может сегодня. Все начинается с вас. На передний план выходите вы - журналисты. Ваша задача формировать конструктивное общественное мнение через своевременную и объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией», - добавил он.

Президент также ориентировал госСМИ на новые формы работы в современных условиях. «Дальше работать по-старому нельзя. Я не хочу сказать, что там все было плохо. Без того плохого и хорошего не было бы нового этапа», - подчеркнул он.

То, что мобилизует, сплачивает нас, делает страну еще более независимой, спокойной, устремленной в будущее, необходимо вынести в народ, но путем эволюционного процесса, заявил глава государства. «Революции очень дороги, затратны и с тяжелыми последствиями. Мы уже исчерпали ресурс революций. Нам они уже не нужны. Надо эволюционировать», - сказал Александр Лукашенко.