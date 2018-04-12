Лукашенко готов поделиться частью своей власти, но не сейчас

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает передачи части функций от президента другим ветвям власти. Об этом он заявил 10 апреля на встрече с главами и коллективами крупнейших госСМИ, комментируя перспективы внесения изменений в Конституцию.

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По его словам, часть функций должна перейти от президента другим ветвям власти, передает БелТА.

Особенно, считает глава государства, надо усилить роль исполнительной власти. И это при том, что он сам является представителем именно исполнительной власти.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что момент для изменения Конституции еще не наступил.