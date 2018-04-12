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10. 04. 2018

Лукашенко готов поделиться частью своей власти, но не сейчас

Источник фото: ByMedia.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключает передачи части функций от президента другим ветвям власти. Об этом он заявил 10 апреля на встрече с главами и коллективами крупнейших госСМИ, комментируя перспективы внесения изменений в Конституцию.

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По его словам, часть функций должна перейти от президента другим ветвям власти, передает БелТА.

Особенно, считает глава государства, надо усилить роль исполнительной власти. И это при том, что он сам является представителем именно исполнительной власти.

Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, что момент для изменения Конституции еще не наступил.

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